León Rugby Femenino aporta a la selección autonómica

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Hace unos días, se celebró en Madrid el Campeonato de España Femenino de Selecciones Autonómicas en la categoría M15. Fueron seleccionadas cinco chicas de León Rugby Club: Maite Jano, Yekaterina Diez, Elba Alonso, Carla Ordóñez y Flavia Romo.

Las selecciones participantes fueron Cataluña, Madrid, Valencia, Euskadi, Andalucía, Valencia y Castilla y León.

Es la primera vez que hay un número tan grande de representantes leonesas en un equipo autonómico y siendo además el femenino, es un éxito enorme para León y para su club de rugby.