Medallas de plata para el Club Saya de Taekwondo de Valencia de Don Juan

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Club Saya de Valencia de Don Juan ha participado con seis miembros en el Open Internacional de España G1-E1 de Taekwondo. Jessica González Aguilera y Candela Natal Prieto han obtenido sendas medallas de plata en las categorías júnior y cadete.

Estos resultados suponen para ellas lograr puntos en el circuito internacional, entrando así en el ranking europeo y escalando puestos en el nacional.

El resto de las atletas coyantinas, a pesar de hacer grandes combates, no han conseguido subir al podio y obtener una de las preciadas medallas que fueron a buscar 1600 deportistas de 60 países diferentes.