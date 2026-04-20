Linares recibe el cariño de su gente en el Memorial por su muerte en la mina

Foto de familia de los asistentes al sentido homenaje en honor al gran futbolista Pepe Linares, que falleció en un accidente en la mina hace 30 años.DL

Pepe Linares, grandísimo minero y futbolista, recibió un sentido homenaje en el Pabellon de Santa Lucía, con unas gradas abarrotadas de gente que le apreciaba y le seguirá recordando. Linares está muy vivo para esos compañeros, amigos y casi familia del fútbol y de la vida. Sigue en la memoria de todos por su forma de ser y maneras de afrontar la vida. Un 'Memorial Pepe Linares' plagado de recuerdos, mucha emocion y alguna que otra lágrima.

La esposa de Linares, Lucía Bao, con sus hijos Israel y Jorge.DL

El acto comenzó con la entrega de un bonito recuerdo a su esposa, Lucía Bao, y a sus hijos Israel y Jorge. A continuación, su amigo Lorenzana le dedicó unas palabras emotivas por parte de este gran minero que nunca dejó atrás a un compañero y ejemplo de la minería. También participó en el homenaje a Pepe Linares, cuando se cumplen 30 años de su fallecimiento en un accidente en la mina a los 39 años de edad, el periodista Alfonso García, que le puso de ejemplo como futbolista y persona. Los Tornero, César, Álvaro, Ríos, Avelino, Cuni, Barroso, Quique y Manolo España, Sixto, Arias... siguen ahí, a su lado. Jamás le olvidarán.