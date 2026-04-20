Linares recibe el cariño de su gente en el Memorial por su muerte en la mina
Pepe Linares, grandísimo minero y futbolista, recibió un sentido homenaje en el Pabellon de Santa Lucía, con unas gradas abarrotadas de gente que le apreciaba y le seguirá recordando. Linares está muy vivo para esos compañeros, amigos y casi familia del fútbol y de la vida. Sigue en la memoria de todos por su forma de ser y maneras de afrontar la vida. Un 'Memorial Pepe Linares' plagado de recuerdos, mucha emocion y alguna que otra lágrima.
El acto comenzó con la entrega de un bonito recuerdo a su esposa, Lucía Bao, y a sus hijos Israel y Jorge. A continuación, su amigo Lorenzana le dedicó unas palabras emotivas por parte de este gran minero que nunca dejó atrás a un compañero y ejemplo de la minería. También participó en el homenaje a Pepe Linares, cuando se cumplen 30 años de su fallecimiento en un accidente en la mina a los 39 años de edad, el periodista Alfonso García, que le puso de ejemplo como futbolista y persona. Los Tornero, César, Álvaro, Ríos, Avelino, Cuni, Barroso, Quique y Manolo España, Sixto, Arias... siguen ahí, a su lado. Jamás le olvidarán.