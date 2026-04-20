La Ponferradina tiene duelos donde no debe perder la cabeza

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Restan sólo 5 jornadas para que se acabe la competición. Tras salvar casi un match ball, la Deportiva afronta en las dos próximas jornadas sendos duelos en los que no va a clasificarse para el play off, pero en el que podría verse bastante alejada de la clasificación en caso de que no le vayan bien las cosas. El choque de este sábado en casa ante el Tenerife es muy importante, aunque el del sábado siguiente en Zamora es fundamental.

El cuadro rojiblanco visita este domingo al Ourense CF, aspirando a tomar más ventaja con la Deportiva antes de recibirla. Mientras, el Pontevedra se halla en una situación similar. Recibe el sábado al RC Celta Fortuna. Son dos semanas para no perder la cabeza y seguir en la pelea.

León acogerá a una parte

Los 101 kilómetros Peregrinos, el play off del Ciudad de Ponferrada, el Sector de hockey y el Deportiva-Tenerife hacen que no haya plazas de hotel para este fin de semana en Ponferrada. Por eso, una parte importante de seguidores del Tenerife ya tiene habitación reservada en los hoteles leoneses San Mamés, Quindós y Riosol. Aunque se han llenado cuatro aviones, no son vuelos chárter, por lo que ninguno va a León, sino a Avilés, Santander y A Coruña. Algunos, como lo hará la plantilla chicharrera, volarán a Madrid. A última hora de la tarde de ayer ya estaban confirmados unos 640 hinchas, lo que supone la zona de aficionados visitantes casi al completo (tiene 683 asientos).