Ya a la venta las entradas para la ida del playoff del Ciudad de Ponferrada contra el Bueno Arenas Albacete
La ida de la primera eliminatoria del playoff de ascenso frente al conjunto manchego se jugará a las 19.00 horas del domingo 26 de abril en el Lydia Valentín
El Ciudad de Ponferrada ya tiene a la venta en su sistema online las entradas para el partido de ida de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Primera FEB contra Bueno Arenas Albacete Basket, que se celebrará a las 19.00 horas del domingo 26 de abril en el Lydia Valentín de la capital berciana.
Los pases se pueden adquirir a través del enlace habilitado por el club (https://bikubo.com/tickets/clnicaponferrada-sdp-vs-bueno-arenas-albacete-basket-A08-53.html), desde donde se podrán acceder a las distintas modalidades. Como cada año y como está especificado en las condiciones del carné de socio, los abonados tendrán que pagar por su entrada, en este caso, 10 euros, ya sean protectores (tendrán derecho a una entrada con el nombre con el que hayan reservado su asiento) o individuales.
Los socios jóvenes, por su parte, pagarán cinco euros, mientras que los aficionados jóvenes en general (de 17 a 21 años) tendrán que pagar seis. Las entradas generales costarán 15 euros, mientras que se mantienen los 25 para las Experiencia banquillo tanto local como visitante. Los socios VIP no pagan.