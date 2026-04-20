Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ciudad de Ponferrada ya tiene a la venta en su sistema online las entradas para el partido de ida de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Primera FEB contra Bueno Arenas Albacete Basket, que se celebrará a las 19.00 horas del domingo 26 de abril en el Lydia Valentín de la capital berciana.

Los pases se pueden adquirir a través del enlace habilitado por el club (https://bikubo.com/tickets/clnicaponferrada-sdp-vs-bueno-arenas-albacete-basket-A08-53.html), desde donde se podrán acceder a las distintas modalidades. Como cada año y como está especificado en las condiciones del carné de socio, los abonados tendrán que pagar por su entrada, en este caso, 10 euros, ya sean protectores (tendrán derecho a una entrada con el nombre con el que hayan reservado su asiento) o individuales.

Los socios jóvenes, por su parte, pagarán cinco euros, mientras que los aficionados jóvenes en general (de 17 a 21 años) tendrán que pagar seis. Las entradas generales costarán 15 euros, mientras que se mantienen los 25 para las Experiencia banquillo tanto local como visitante. Los socios VIP no pagan.