El Real Madrid renuncia un poco más a la Liga

Publicado por Luis Huerta Sevilla Creado: Actualizado:

REAL BETIS 1

Valles, Bellerín, Bartra (Diego Llorente, min 31), Natan, Ricardo, Fidalgo (Marc Roca, min 46), Amrabat (Isco, min 73), Fornals (Lo Celso, min 68), Antony, Abde y Bakambu (Cucho Hernández, min 46).

REAL MADRID 1

Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen (Alaba, min 69), Mendy, Brahim (Manuel Ángel, min 82), Valverde, Thiago Pitarch (Camavinga, min 69), Bellingham, Mbappé (Gonzalo, min 82) y Vinicius.

Goles: 0-1, min 17: Vinicius; 1-1, min 93: Bellerín. Árbitro: Soto Grado (Castilla y León). Amarilla para Amrabat, Huijsen y Trent. Incidencias: Partido de la jornada 32 de LaLiga, disputado en el estadio de La Cartuja de Sevilla. 54.348 espectadores en el recinto hispalense.

Un gol de Héctor Bellerín sobre la bocina le dio al Betis un justo empate ante el Real Madrid (1-1) en un duelo en el que los madridistas se adelantaron con un gol de Vinicius en el minuto 16 y en el que los verdiblancos se estrellaron una y otra vez ante Lunin, estelar.

Sumando saques de esquina, acumulaban los de Arbeloa llegadas en los primeros minutos a los dominios de Valles. Sin peligro, como la firmada por Mbappé. Mandaban los visitantes en el arranque ante el Betis que no se sentía incómodo sin la pelota. Esta apuesta no impedía que de nuevo Mbappé en el minuto 13 gozara de una clara ocasión para haber estrenado el marcador de La Cartuja, que sí inauguraba Vinicius en el 17 tras un rechace blandito de Valles después de un lejano disparo de Valverde.

Antony y sus cambios de posición permitían a los hombres de Pellegrini tener más la pelota superado el ecuador de la primera mitad. Un mayor control, pero con escasa mordiente ofensiva. Para colmo, Bartra tenía que abandonar el terreno de juego por culpa de una lesión que estaba condicionado su rendimiento. Ya con Diego Llorente en el campo, Bakambu inauguraba en el 33 el casillero de remates al arco de Lunin. El Betis comenzaba a crecer con el devenir de los acontecimientos, obligando de nuevo a Lunin a lucirse tras un remate de Cucho Hernández segundos antes de la entrada de Lo Celso. Y de la de Isco. Ya en el tramo final, los de Pellegrini buscaban la igualada pero sin quemar las naves.

Cuando el 0-1 parecía inevitable, Bellerín restacaba un punto para los suyos en el 93.