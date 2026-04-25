Fútbol | Tercera Federación
El Júpiter Leonés domina y golea al colista Numancia B
JÚPITER LEONÉS 3
Palomares; Luengo, Carmona, Jairo, Collantes (Palmer, min 69), Álvaro (Iker, min 63), Oviedo (Jassem, min 78), Vasconcelos, Aatif, Sergio (Sal Silva, min 69)y Morante (Del Cerro, min 78).
NUMANCIA B 0
Olyinyk; Beltrán, Dani García (Daichi, min 73), Benito, Miñana (Hugo, min 58), Neves, Puigcerver, Manuel González (Iván Niño, min 73), Godson, Madruga (Peña, min 58) y Jaime (Achodo, min 82).
Goles: 1-0, min 14: Álvaro; 2-0, min 57: Collantes; 3-0, min 78: Oviedo. Árbitro: Alejandro Fernández. Mostró amarilla al visitante Hugo. Incidencias: Área Deportiva de Puente Castro.
El Júpiter Leonés solventó su penúltima entrega liguera sumando un cómodo triunfo frente al colista Numancia B (3-0). Lo hizo con juego y goles frente a un rival que siempre se vio dominado por el filial de la Cultural.
Pronto lograba ponerse por delante el Júpiter. No se había cumplido el primer cuarto de hora cuando Álvaro acertaba con la portería rival para establecer el 1-0. Los locales siguieron dominando y teniendo ocasiones, aunque no fue hasta la segunda parte, cuando lograba anotar otros dos goles más. El de Collantes en el minuto 57 y el de Oviedo en el 78.