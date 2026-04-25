Triunfo vital para el Atlético Astorga

Tres puntos de oro y el camino hacia la permanencia en el bolsillo. Ese botín es el que espera alcanzar el Atlético Astorga este domingo (12.00 horas) en La Eragudina. Nada menos frente a un rival directo como la Sarriana al que dejaría condenado. Y si le acompañan otros resultados hasta podría celebrar por todo lo alto el éxito de retener su lugar en una categoría a la que ascendía hace poco menos de un año.

Después de los dos últimos tropiezos en casa frente a dos rivales que al final consumaron su descenso, a los maragatos se les complicaba el panorama al ver cómo su situación fuera de la zona de riesgo ya no era tal.

Esa situación es la que buscarán enmendar en un pulso en el que solo vale la victoria para evitar complicaciones extremas y depender de terceros en la última jornada. Eso lo saben de sobra los de José Luis lago que estarán arropados en su estadio por una afición a la que pretender regalar un resultado positivo.

Y eso pasa por mostrar sus mejores virtudes en una Liga en la que a pesar de su condición de novatos en la categoría ha visto a los maragatos sacar a relucir un espíritu de entrega y combatividad notorio. El último escalón antes de llegar a la meta pasa por sacar adelante un partido que vale más que tres puntos. Defensa, eficacia en ataque e intensidad deben ser sus mejores armas para sacar adelante un envite en el que tendrá enfrente a un rival que también se juega la vida deportivamente hablando. Pero tener el apoyo de tu afición y jugar en casa debe ayudar al Atlético Astorga a lograr su objetivo. Ganar o ganar. Eso es lo único que vale este domingo.