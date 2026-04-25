El Caja Rural Cleba sufre para doblegar al Mislata

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El Caja Rural Cleba superó al Mislata por 31-29 en un partido que le costó más de lo previsto decantar a su favor para las leonesas. A pesar de llevar el control del juego, la primera parte se cerraba con empate a 10.

En la segunda, la Caja Rural Cleba llegó a ir perdiendo hasta de tres goles, pero en los últimos minutos lograba darle la vuelta a la situación para hacerse con la victoria frente a un Mislata que le puso las cosas bastante complicadas.