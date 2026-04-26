La Ponferradina se lleva el derbi y el liderato del grupo en Regional Juvenil

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

PONFERRADINA 3

Marcos Arias, Samu Rodríguez (Calvo Otero, min 73), Aitor Gómez, Gordón, Millara (Villacis, min 73), Iglesias, Unax Borrego (Gallego, min 67), Adri Yáñez, Oli de León, Nico Uriarte y Lenin (Jean Paul, min 56).

CULTURAL LEONESA B 2

Unai Mato, Aláez (Alonso, min 63), Baia, Sotomayor (Villacorta, min 69), Riesco (Pablo Rojo, min 55), Beltrán, Hugo García, Potes, Seoane (Dovidenas, min 69), Sotorrio (Velasco, min 63) y Morano.

Goles: 1-0, min 2: Nico Uriarte; 2-0, min 26: Nico Uriarte; 2-1, min 32: Morano; 3-1, min 43: Nico Uriarte; 3-2, min 45: Seoane. Árbitro: Omar Álvarez, asistido en las bandas por Alberto de la Cruz y Ezequiel Magín. Mostró tarjeta amarilla al local Aitor Gómez; y a los visitantes Aláez, Morano y Villacorta. Incidencias: Campo Municipal de Compostilla Vicente del Bosque.

La Ponferradina se impuso en el derbi provincial, y duelo por el liderato y ascenso, al filial de la Cultural (3-2). El partido tuvo un primer tiempo de locura donde se materializaron los cinco goles. El héroe del duelo fue el local Nico Uriarte, que logró un triplete. Morano y Seoane firmaron los goles visitantes. Con este resultado, los bercianos se ponen dos puntos por delante con seis por disputarse.