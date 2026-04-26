El Puente Castro juvenil huele a Nacional

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

PUENTE CASTRO 1

Aitor Solís, Marcos García, Fuentes, Marco Ortega, Darío, Sotillos, Luengos, Óscar Díaz, Solla (Pablo Rosas, min 82), Morán (Raigoso, min 76) y Madero (Dosantos, min 46).

GIMNÁSTICA SEGOVIANA 0

Jorge Valverde, Vícto Muñiz, Fabio, Alonso, Adri de Miguel, Rincón (Duque, min 79), Del Cura (Wail Lemouati, min 56), Bruno Gil (Manu Gil, min 70), Cuenca de Frutos, Yubero y Dani Blanco (Almendariz, min 70).

Gol: 1-0, min 55: Solla. Árbitro: Alejandro Benito Martínez, asistido en las bandas por Diego González Marqués y Alberto Cisneros Llamazares. Mostró tarjeta amarilla a los locales Morán, Luengos, Óscar Díaz y Marcos García. No hubo tarjetas para el equipo visitante. Incidencias: Campo Municipal de Puente Castro, con una gran asistencia de público local de cara a apoyar a su equipo en la consecución de la salvación en la categoría.

Un solitario gol de Solla poco después de la vuelta de vestuarios fue suficiente para que el Puente Castro se llevase los tres puntos en liza ante la Gimnástica Segoviana (1-0), en la antepenúltima jornada de la Nacional Juvenil.

Los locales sabían de la importancia de ganar para acercarse al objetivo de matener la categoría, mientras que los segovianos hace semanas que tienen los déberes hechos. La presión sobre sus hombros también afectó en cierta medida a los jugadores del barrio de la periferia leonesa, que muchas veces no eran capaces de hilvanar jugadas que acabasen el portería contraria. Y con el 0-0 inicial se llegó al descanso.

En el inicio del segundo tiempo, el Puente por fin logró crear una ocasión clara, que fue definida por Solla para alegria de toda la parroquia local. De ahí al final los locales supieron nadar y guardar la ropa. Con los resultados de esta jornada visitarán San Agustín en la próxima con 3 puntos de margen (y un 5-0 en la 1º vuelta de cara al goal average).