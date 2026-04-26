Todo pasa por vencer en Zamora

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Todo pasa por el Ruta de la Plata para la Deportiva, donde se va a jugar este sábado desde las 18.30 horas ante el Zamora CF gran parte de sus opciones de seguir peleando por el play off de ascenso. La jornada 34 no ha sido buena para los intereses blanquiazules y a los resultados del sábado se unía ayer el triunfo del Zamora CF 1-2 en Ourense. El cuadro de Óscar Cano, que el sábado estuvo en la Tribuna del Toralín tomando notas de su próximo oponente, le saca 4 puntos a la Ponferradina. Además, el Rácing de Ferrol, que podía agarrarse a un clavo ardiendo ganando ayer y jugándosela el fin de semana ante el Pontevedra —y echarle así una mano a al SDP—, igualó a dos goles contra el Real Avilés Industrial. Mientras, Unionistas empató a un gol.

La Deportiva es 6ª, a 2 puntos de 5º y 4º y a 4 del 3º, que es el cuadro zamorano, su próximo rival.

Eneko Undabarrena fue protagonista en los dos goles. Anotó el 1-0 y el tiro de Dani Fernández rebotó en él para descolocar a Andrés Prieto y suponer el empate. Como todo el vestuario, el central sentía que el punto tenía poco valor: «Se nos marcharon dos puntos muy cerca del final en un infortunio y te quedas con sensación muy amarga. También habla bien el equipo, de la ambición, de que queríamos ganar sí o sí porque no nos vemos inferiores a nadie. También es cierto que ahora lo vemos un poco feo, pero mañana lo valoraremos más. Toco madera y espero que a la larga nos acordemos del valor de este punto».

Por otra parte, El Toralín registró el sábado la mejor entrada de esta temporada. Fueron 6.327 los espectadores que se dieron cita en el recinto deportivo blanquiazul, a lo que contribuyeron los aproximadamente 700 llegados desde Santa Cruz y desde otros lugares de la península que querían ver el posible ascenso del Tenerife. Pero como pasó la pasada temporada con la Cultural y ya es frase mítica ligada a aquel partido, «aquí no se asciende». Se rebasaron los 6.079 del Deportiva-Pontevedra de la jornada 2, que hasta ahora constituía la mejor entrada del curso.