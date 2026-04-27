El CD Sobarriba Nordic Walking brilla en Azagra con podio y gran actuación del equipo en la Copa de España

El Club Deportivo Sobarriba Nordic Walking, con sede en Valdefresno (León), participó el pasado fin de semana en la segunda prueba de la Copa de España de Marcha Nórdica, celebrada en la localidad navarra de Azagra, dentro del VII Memorial Pablo Ariza, una de las citas más especiales del calendario nacional.

La competición reunió a 211 deportistas, en una jornada marcada por las altas temperaturas, que endurecieron notablemente el desarrollo de la prueba.

En la competición principal, disputada sobre un recorrido de 12,8 kilómetros prácticamente llano, el club estuvo representado por cinco deportistas:

José Buenaventura de Lera Fernández firmó una destacada actuación, completando la prueba sin sanciones y logrando su mejor marca en competición (7’03/km), lo que le permitió alcanzar el 8º puesto en su categoría (VCM) y el 34º puesto absoluto masculino.

María Gemma Pérez Rabadan volvió a demostrar su capacidad de superación, finalizando la prueba sin sanciones y evidenciando su constancia, esfuerzo y fortaleza mental en cada competición.

Jesús Alberto Voces Alonso y Mª Eugenia Riesco González continúan mostrando una progresión sólida, sin sanciones y consolidando el trabajo realizado durante la temporada. Jesús finalizó 19º en Veterano B masculino y 84º absoluto, mientras que Mage fue 19ª en Veterano B femenino y 48ª absoluta femenina.

Por su parte, Álvaro Villarroel Álvarez no tuvo su mejor día y optó por retirarse durante la prueba, una decisión que forma parte también del deporte y que permitió apoyar al equipo desde otra perspectiva, extrayendo aprendizajes de cara a futuras competiciones.

En la prueba Open (9,6 km), el club logró subir al podio:

Laura Gorgojo Trapiello, en su primera competición, realizó una brillante actuación proclamándose 1ª clasificada absoluta, completando la prueba sin sanciones y dejando claro que tiene mucho que decir.

Fernando González Moratiel finalizó en una meritoria 2ª posición, demostrando su capacidad competitiva a pesar de no haber podido entrenar con regularidad.

En el club destacó también la labor fundamental de Merce, Sandra, Mayte y Bea, que desde fuera de la competición realizaron tareas de apoyo y logística al equipo.

El C.D. Sobarriba Nordic Walking continúa así consolidando su presencia en el calendario nacional, destacando no solo por sus resultados, sino por los valores que definen al equipo: compañerismo, superación, respeto y trabajo en equipo.

El próximo objetivo del club será el Campeonato de Castilla y León de Marcha Nórdica, que se celebrará el 24 de mayo en Trescasas (Segovia).