Cinco podios para la Escuela de Salvamento de Astorga en el Provincial

Publicado por Redactor de Deportes DL Redacción Creado: Actualizado:

El salvamento provincial tuvo su final a nivel Escolar este pasado sábado en la localidad de Bembibre. Al citado campeonato se desplazaron socorristas de las Escuelas de León, Ponferrada, Bembibre, La Bañeza y Astorga para competir en dos pruebas individuales y un relevo (equipo) de las categorías prebenjamín hasta infantil.

El equipo maragato sumó para Astorga dentro de la clasificación conjunta por categorías una medalla de oro en benjamín femenino, una más de plata en alevín femenino, otra del mismo color y un bronce en infantil femenino. La nómina de presencias en el podio se completaba también en infantiles, aunque en este caso en la categoría masculina con una presea plateada.

Todo en una puesta en escena destacada para los integrantes de la Escuela de Salvamento de Astorga que, además de los cinco lugares en el cuadro de honor, también contaron con otros representantes destacados que se quedaron a las puertas.

La siguiente competición será el 16 de mayo en la localidad de Zamora donde se disputará el Campeonato de Castilla y León al que la Escuela de Salvamento acudirá con sus mejores nadadores con el fin de poder no solo ser protagonistas, también luchar por los lugares de privilegio en una competición en la que se encontrarán a rivales de mucha calidad ante los que los maragatos tratarán de mostrar su mejor nivel en las pruebas.