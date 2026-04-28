PSG y Bayern: fútbol total en París

Publicado por Luis Miguel Pascual París Creado: Actualizado:

El PSG, vigente campeón de Europa, salió con una corta ventaja (5-4) del duelo de titanes contra el Bayern Múnich que vivió el Parque de los Príncipes, con nueve goles (5-4), multitud de ocasiones, una intensidad inigualable entre los dos equipos que mejor forma muestran en el tramo final del curso a un paso de la final de la Liga de Campeones.

El PSG y el Bayern respondieron a las expectativas y firmaron uno de los mejores duelos del año en el que los alemanes tuvieron el dominio pero se estrellaron contra la eficacia de los franceses, que sin embargo desperdiciaron una ventaja de hasta tres goles que deja abierto el pase a la final para la semana que viene en el Allianz Arena.

El PSG se lleva la ventaja de un gol, pero también una sensación de vulnerabilidad que hacía tiempo que no se vivía en el Parque de los Príncipes. El nivel del partido fue tal que resulta difícil saber cuántos equipos pueden soportar esa intensidad y cuántos jugadores llegan a la recta final de la temporada con el nivel de Kvaratskhelia, Olise, Dembélé o Kane.

Una lección táctica entre Luis Enrique, que vio cómo su equipo navegó bien ante uno de los pocos rivales que le supo quitar el timón, y Kompany, que presentó una propuesta valiente.