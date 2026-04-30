Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo será escenario el 1, 2 y 3 de mayo de la III edición de la Mini Cup, un torneo de referencia destinado a fomentar el baloncesto femenino de formación, que reunirá a más de 150 niñas procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional como el Perfumerías Avenida (Salamanca), el Real Canoe (Madrid) o el Ponce (Valladolid).

El torneo, organizado por el BF León, cuenta con el apoyo del consistorio paramés y refuerza la apuesta por el deporte femenino y la promoción del municipio. La presentación oficial del evento tuvo lugar en el Ayuntamiento local, en un acto institucional celebrado junto a representantes municipales, el organizador BF León y Turydepor, entidad colaboradora en esta edición.

Durante tres días, jugadoras de categorías alevín disfrutarán de una experiencia deportiva y formativa donde primarán valores como el esfuerzo, compañerismo, convivencia y hábitos de vida saludables, convirtiendo el torneo en mucho más que una competición.

La III Mini Cup cuenta además con el respaldo del Ayuntamiento de Santa Maria del Páramo, cuyo apoyo resulta fundamental para seguir impulsando iniciativas que favorecen el crecimiento del deporte de categoría femenina y generan actividad social y económica en toda la comarca.

Desde la organización se destaca que esta cita supone “una oportunidad para seguir dando visibilidad al talento femenino desde edades tempranas, dinamizando al mismo tiempo Santa María del Páramo durante todo el puente festivo”. El campeonato espera lograr congregar a familiares, acompañantes, amigos y aficionados durante todo el fin de semana, consolidándose como una de las citas deportivas destacadas del calendario provincial.