Kevin Viñuela acaba con buena nota la primera fase del año

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El campeón de España de Triatlón Cross y bronce en el mundial de la especialidad, Kevin Viñuela, ha cerrado con nota su primera fase de la temporada con un 10º puesto (como mejor español) en la Copa de Europa de Monte Gordo (Portugal). A esta actuación unió una 19ª posición en la cita de la misma competición en Torremolinos (Málaga), en este caso condicionado por la decisión de la organización de elimiar la parte de natación, su principal especialidad.

El triatleta origionario de Vegacervera (León), que fuera campeón del mundo, de Europa y de España en la modalidad de acuatlón, ha comenzado este año 2026 con su presencia en la Copa del Mundo de Lanzarote, donde ocupó el puesto 29º, después de una competición en la que salió en segundo lugar del agua, decidiendo arriesgar, sin tener fortuna, en los dos tramos de bicicleta y carrera a pie.

Viñuela dedicará mayo a mejorar su preparación de cara al inicio del ciclo olímpico en junio con la mirada puesta en ganarse una plaza en el equipo español de cara a los JJ.OO. de Los Ángeles 2028. Para ello computarán los seis mejores resultados de un primer periodo y el mismo número en el segundo, ya en los meses previos a la cita. El triatleta vegacerverense volverá a acoplar los calendarios, tanto nacional como internacional, de las pruebas de triatlón olímpico con otras modalidades en las que es uno de los mejores del globo, como el Triatlón Cross o Acuatlón.