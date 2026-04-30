Cartel de lujo para los 10K de Astorga

Los 10K Ciudad de Astorga volverán a convertirse el 10 de mayo en una de las grandes citas del calendario deportivo nacional, reuniendo en esta edición a un destacado grupo de atletas de élite procedentes del atletismo, el triatlón y el fondo internacional en la línea de salida.

Además del doble campeón del mundo y leyenda del atletismo español, Abel Antón, la prueba contará con la presencia de deportistas de primer nivel que representan tanto al atletismo español como a la proyección internacional del deporte leonés y nacional, consolidando a Astorga como un referente organizativo y deportivo.

Uno de ellos será el maragato y ganador del pasado año en la ciudad bimilenaria, Raúl Celada Álvarez. Uno de los grandes nombres del atletismo español, referente del fondo nacional y orgullo de la ciudad anfitriona. Entre sus logros figuran el de ganador de la Behobia-San Sebastián 2025, campeón de España de campo a través, internacional en categorías inferiores y absoluto, con medallas en campeonatos de Europa por equipos y marcas de referencia en 10.000 metros y ruta, además de múltiples victorias nacionales.

La prueba contará también con la presencia internacional de Katherine Tisalema, atleta ecuatoriana del equipo Bikila y una de las fondistas más destacadas del panorama internacional, símbolo de esfuerzo y superación, con importantes resultados en pruebas de alto nivel europeo.

Tampoco faltará el leonés Kevin Tarek Viñuela, deportista internacional de triatlón y acuatlón, uno de los grandes referentes españoles en disciplinas combinadas con éxitos como el de campeón del mundo de acuatlón y campeón de Europa en múltiples ocasiones y medallista internacional en triatlón cross. Forma parte de la selección española de triatlón (FETRI) y cuenta con una de las trayectorias más sólidas del deporte español actual.

En la línea de salida también estará Ricardo Rosado Villaverde, campeón de España absoluto de maratón 2026 y uno de los grandes fondistas del país, el coyantino Daniel Alonso, uno de los corredores con mayor proyección del atletismo leonés, el también leonés Andrés Gimeno, atleta de gran regularidad y evolución constante, el berciano Alejandro Martínez Fernández, especialista en fondo, trail y media maratón, o la leonesa Lucía Centeno, una de las jóvenes promesas del atletismo femenino de Castilla y León. La edición de este 2026 de los 10K Ciudad de Astorga reunirá a campeones nacionales, internacionales y referentes del atletismo español, consolidando la prueba como una de las más atractivas del calendario.