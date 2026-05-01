El Atlético Mansillés busca mantener el sueño de jugar el play off
Está obligado a vencer en casa al Mojados y que falle el Santa Marta
Los equipos leoneses que militan en el Grupo 8 de Tercera División dirimen la penúltima jornada de la competición regular marcada por los encuentros que disputarán Atlético Mansillés y Atlético Bembibre aunque por diferentes motivos.
El equipo de Mansilla, tras recortar a solo dos puntos de desventaja con el Santa Marta, está obligado a derrotar esta tarde (17.30 horas) al Mojados en La Caldera y que el equipo charro falle ante el Palencia, mientras el Atlético Bembibre debe imponerse (17.00 horas) al Becerril, un rival directo en su lucha por la permanencia, para abandonar los puestos de alto riesgo.