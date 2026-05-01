Idiakez, entrenador del Cádiz: «Es un reto difícil pero vamos a León a ganar»

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Imanol Idiakez afronta su segundo partido como entrenador del Cádiz tras su derrota a comienzos de semana contra Las Palmas. «Nos quedamos sin premio el lunes, pero al equipo no le está faltando actitud.

Intentamos ir a los detalles porque es donde está la diferencia y en el próximo partido, no va a ser diferente. Buscamos equilibrio en el centro del campo para tener juego y buen funcionamiento. Los jugadores deben dar pasos adelante y elevar su rendimiento para que la opción de vencer sea factible».

Sobre el partido contra la Cultural, el técnico vascos cree en sus posibilidades: «El sábado tenemos un reto difícil y vamos a ir a ganar. No están teniendo acierto pero sí numerosas ocasiones. Tendremos que acercanos al mejor nivel para poder ganar en León». Un logro que piensa que rendiría muchos buenos frutos: «Con una victoria se reforzaría el trabajo, lo anímico y el entorno».