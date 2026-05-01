Ademar León quiere el prestigio de ganar a Logroño

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Tras las dos última derrotas el Abanca Ademar busca obtener en el Palacio de Deportes una victoria de pedigrí ante el Logroño (18.00, LaLiga+), segundo clasificado en Asobal solo por detrás del inalcanzable Barcelona, para de esta manera demostrar que puede resurgir de sus cenizas y dejar atrás los pinchazos.

Luis Puertas, técnico marista opina que «va a ser un duelo bonito con mucho ritmo y con un entrenador como Miguel Ángel Velasco que es un ejemplo donde mirarnos. Siempre gusta jugar contra el segundo clasificado de la liga. El equipo tiene cada vez tiene más herramientas para competir. Da pena que sólo queden cuatro partidos porque el equipo quiere más».

El choque de la primera vuelta entre ambos conjuntos estuvo marcado por la igualdad y solo en el último suspiro el equipo de Logroño logró rescatar un punto, con un gol en el último segundo, lo que puede hacer una idea de lo que va a acontecer en la jornada vespertina en el Urbano González Escapa.

El técnico leonés cuenta con la ausencia del guardameta internacional iraní Saeid, que tras su baja temporal psicológica a causa del conflicto bélico en su país, ha sufrido una lesión en la rodilla que puede condicionar su presencia en el tramo final de temporada. Álvaro Pérez volverá a ser el titular indiscutible en el arco con Marcos García Peñacoba esperando su oportunidad en el banquillo.

En los enfrentamientos precedentes entre ambos equipos en el pabellón municipal leonés, salvo el empate en la temporada 2023-24, el resto se han saldado con triunfos visitantes y desde la campaña 2019-20, marcada por la pandemia, cuando Ademar se impuso 29-26, el resto han sido victorias de Logroño que, en la primera vuelta en su cancha, cedió un empate (33-33) y gracias, pues Ademar mereció más.