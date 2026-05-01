Astorga levantó el telón a la segunda edición de la Challenge Comarcas Leonesas

Astorga dio el banderazo de salida este viernes a la segunda edición de la Challenge Comarcas Leonesas, prueba ciclista para categoría cadete que reúne durante a tres días, a promesas del ciclismo llegados desde Portugal, Galicia, Andalucía, Madrid, País Vasco, Asturias y Castilla y León.

Está primera etapa y Gran Premio Ciudad de Astorga, consistió en una C.R.I. en la que resultó ganador el corredor portugués Bruno Nogueira con un tiempo de 1:59.91 seguido de mateo Hermida y Hugo Narváez ocupando los mismos ciclistas esos puestos en la clasificación general provisional.

En cuanto a la general de cadetes es Mateo Hertmida el líder seguido de mateo Peña y Martim Quintério.

La escuadra berciana Emico&Erbi Bembibre.

Por equipos la general es dominada por el Cantanhede Cycling Vesam completando el podio el Landeiro Matinados marias e Araujo y Entrenamientociclismo.

La segunda jornada se disputa este sábado día 2 en las inmediaciones es de Al ares de la Ribera, una una etapa en línea y el domingo día 3, la prueba terminará con el Gran Premio Silvia Nogaledo, que discurrirá por carreteras de Noceda del Bierzo.