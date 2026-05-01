Diario de León

Ciclismo

Astorga levantó el telón a la segunda edición de la Challenge Comarcas Leonesas

El corredor portugués Bruno Nogueira se llevó el triunfo en la contrarreloj individual con un tiempo de 1:59.91 y se convirtió en el primer líder a la espera de la disputa de las dos últimas etapas

Publicado por
Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
León

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Astorga dio el banderazo de salida este viernes a la segunda edición de la Challenge Comarcas Leonesas, prueba ciclista para categoría cadete que reúne durante a tres días, a promesas del ciclismo llegados desde Portugal, Galicia, Andalucía, Madrid, País Vasco, Asturias y Castilla y León.

Está primera etapa y Gran Premio Ciudad de Astorga, consistió en una C.R.I. en la que resultó ganador el corredor portugués Bruno Nogueira con un tiempo de 1:59.91 seguido de mateo Hermida y Hugo Narváez ocupando los mismos ciclistas esos puestos en la clasificación general provisional.

En cuanto a la general de cadetes es Mateo Hertmida el líder seguido de mateo Peña y Martim Quintério.

La escuadra berciana Emico&Erbi Bembibre.

La escuadra berciana Emico&Erbi Bembibre.

Por equipos la general es dominada por el Cantanhede Cycling Vesam completando el podio el Landeiro Matinados marias e Araujo y Entrenamientociclismo.

La segunda jornada se disputa este sábado día 2 en las inmediaciones es de Al ares de la Ribera, una una etapa en línea y el domingo día 3, la prueba terminará con el Gran Premio Silvia Nogaledo, que discurrirá por carreteras de Noceda del Bierzo.

José Luis Nieto, alcalde de Astorga, entrega el maillot de líder al ganador de la etapa.

José Luis Nieto, alcalde de Astorga, entrega el maillot de líder al ganador de la etapa.

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