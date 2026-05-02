El Ademar León logra un empate de prestigio contra el Logroño

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

En un bonito partido de ver (sobre todo para el espectador neutral) el Ademar León sumó un punto frente al Logroño (32-32) en un partido que parecía ganado al descanso (20-15) y perdido a falta de 20 segundos cuando se perdía de uno y los riojanos tenían la posesión.

El equipo marista demostró en la primera parte una imagen inédita en esta segunda vuelta del campeonato, con una intensidad defensiva que le había faltado en los últimos compromisos caseros y encontrando la fluidez de cara a la portería contraria. Así, se paso de un 6-6 en el minuto 10 a un 13-9 en el 20, un 16-11 en el 25 y un 20-15 al descanso, aunque llegó a haber diferencias de seis goles.

Pese a que en el arranque del nuevo periodo el Ademar recuperó la renta de seis goles, los riojanos, que por algo van segundos, salieron con otra marcha en el segundo tiempo y en el minuto 38 ya se pusieron tan solo a tres goles (23-20). Unos pasos y una perdida local llevaron a las tablas (29-29) tras muchos minutos leoneses por delante.

Los visitantes entraron con ventaja de dos goles en los últimos cinco minutos y en los instantes finales pudo pasar de todo, con errores por ambos lados que finalmente dejaron en tablas el duelo con un tanto de Javi Miñambres para el 32-32.