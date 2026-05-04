El Atlético Paramés alevín se proclama campeón de liga de la 3ª Provincial de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha recibido la visita del equipo alevín de fútbol del C.D. Atlético Paramés, que se ha proclamado campeón del grupo 3 de la Tercera División Provincial con total autoridad al haber ganado todos los partidos disputados y teniendo más de 15 puntos de ventajas sobre el segundo clasificado, el Astorga B.

Desde el Ayuntamiento se ha querido rendir homenaje a este grupo de niños que llevan toda la temporada luchando para conseguir este ansiado ascenso recibiéndolos en el salón de plenos de la casa consistorial y recibiendo un detalle cada uno de los jugadores. Por su parte el equipo regaló a la alcaldesa, Alicia Gallego, una camiseta firmada por todos los jugadores del equipo.

La alcaldesa, Alicia Gallego, mostró el apoyo municipal al deporte local y sobre todo a estos jóvenes que además de practicar un deporte han llevado el nombre de Santa María del Páramo por toda la provincia.

En el homenaje, tanto Magín Quintanilla como la alcaldesa tuvieron palabras de agradecimiento y de recuerdo al exconcejal Julio Tolón, el cual falleció hace un año y que fue junto con Magín el impulsor de las categorías inferiores del Club Atlético Paramés.

Desde el club y el Ayuntamiento se incidió en los valores que tienen la práctica deportiva en los jóvenes y por eso la apuesta del Ayuntamiento en la continua inversión en sus instalaciones deportivas, lo que permite disponer a los clubes de la localidad, a las escuelas deportivas y cualquier ciudadano de estas magníficas instalaciones.