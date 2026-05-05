La Cultural Leonesa hace oficial la contratación de Asier Goiria como nuevo director deportivo

La Cultural y Deportiva Leonesa SAD hace oficial la contratación de Asier Goiria (Amorebieta, 1980) como nuevo director deportivo de la entidad y como primera medida para desviar la atención de la pésima temporada que está realizando el club, que ha empeorado en números desde la llegada al banquillo culturalista del entrenador De la Barrera, con 6 puntos sumados de 36 posibles en los 12 partidos bajo su dirección técnica.

Asier Goiria Etxebarria cuenta con experiencia como director deportivo en proyectos como la SD Amorebieta, con la que consiguió dos ascensos a Segunda División. Posteriormente, también desarrolló la misma función en el Real Murcia CF, club en el duró poco más de dos meses, debido al nefasto arranque liguero del proyecto confeccionado para llevar al Real Murcia a Segunda División y que estaba liderado por Asier Goiria en la dirección deportiva para conducir a la entidad murciana a la división de plata del fútbol español con uno de la mayores presupuestos del Grupo II de Primera Federación y a falta de tres jornadas para la conclusión del campeonato de Liga lucha por la permanencia en la categoría.

Antes de eso, fue jugador, con una amplia carrera deportiva en equipos como la SD Amorebieta, el CD Mirandés, equipo en el que coincidió en plantilla con Antonio Martínez (el que mueve los hilos en la Cultural sin dar la cara), el Girona FC, el FC Cartagena, el CD Numancia, la SD Eibar o el Burgos CF, pasando por distintas categorías, como la Primera División, la Segunda División o la Segunda División B.

Llega a León acompañado por Ibán Markitz como secretario técnico y con un acuerdo por una temporada.

Asier Goiria va a ser presentado este lunes por parte del club leonés, que dirige la apoderada por orden de Aspire, Natichu Alvarado.