Edin Terzic llega al Athletic Club para entrenar hasta 2028

Publicado por Ibai Náxara Bilbao Creado: Actualizado:

El alemán Edin Terzic, extécnico del Borussia Dortmund, será el entrenador del Athletic Club las dos próximas temporadas, según ha confirmado el 5 de mayo la entidad bilbaína.

Terzic, de 43 años, ganó la Copa de Alemania de 2021 y en 2024 clasificó al Borussia para final de la Liga de Campeones que el equipo de Westfalia perdió frente al Real Madrid. Comenzó a trabajar en el Borussia Dortmund en la época de Jürgen Klopp. También desarrolló las funciones de ayudante de Hannes Wolf en las categorías inferiores del club y de Slaven Bilić en el Beşiktaş y el West Ham.

El nuevo técnico del equipo rojiblanco, que relevará en el banquillo de San Mamés a Ernesto Valverde, "será presentado de manera oficial una vez concluya la temporada".

Jupp Heynckes, el otro técnico alemán del Athletic

Jupp Heynckes fue el primer alemán en dirigir al equipo y lo hizo en dos épocas (1992–1994 y 2001–2003). En su primera etapa, clasificó al Athletic para la Copa de la UEFA tras ocho años de ausencia. Regresó casi una década después para completar otras dos temporadas, dejando un gran recuerdo por su estilo de juego y gestión de la cantera.