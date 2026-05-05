El penúltimo partido de Liga en El Toralín será un cruce de intereses

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Deportiva y Real Avilés Industrial se reencuentran este sábado tras más de dos décadas sin verse las caras. En esta antepenúltima jornada, como pasa en varios campos, se cruzan los intereses por clasificarse para la fase de ascenso con los de evitar el descenso de categoría. El cuadro avilesino dejaba escapar la posibilidad de formalizar la permanencia en las dos últimas jornadas, encajando sendos tantos en tiempo de prolongación, lo que le privó de tener cuatro puntos más a estas alturas, lo que sin duda le hubiera dado ya la continuidad en la categoría. Ahora tiene 43 y aventaja en cuatro a a Ourense CF, que está fuera del descenso, y al CF Talavera de la Reina, que abre las plazas de descenso. Con los 47 que hubiera tenido en caso de no haber recibido esos goles, el partido de esta semana ya hubiera sido un trámite para el cuadro blanquiazul asturiano. Mientras, la Deportiva trata de apurar sus opciones de llegar al play off, reducidas de forma notable tras sumar cuatro de los últimos 12 puntos en juego.

CAMPUS DE VERANO

La SD Ponferradina pone en marcha la XIX edición de su Campus de Verano. El plazo de inscripción para participar en las actividades, que se desarrollarán entre el 29 de junio y el 17 de julio, se abrió en la jornada de ayer. El padrino de este año es el defensa blanquiazul Eneko Undabarrena.

El campus está destinado a jóvenes de entre 5 y 14 años. Bajo la dirección de técnicos de la cantera deportivista, los participantes se ejercitarán en diversos conceptos vinculados al fútbol. Además, podrán participar en otras actividades deportivas y de ocio. Entre ellas se incluye una visita a las instalaciones de Loko Natura.

Las inscripciones se pueden realizar en el campo Vicente del Bosque de Compostilla de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y los de los lunes, miércoles y jueves de 17.30 a 19.30 horas. También se puede contactar a través del teléfono 987057892 o del correo electrónico gestionfutbolbase@sdponferradina.com.