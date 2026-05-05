El Atlético Trobajo se proclama campeón de Liga y sube a 1ª Infantil

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Atlético Trobajo se proclamó campeón de la Liga de Segunda Provincial Infantil y asciende a Primera, en un campeonato muy igualado. El equipo trepalense compitió por el primer puesto con el Flores del Sil, al que venció en El Bierzo por 0-1 y este pasado fin de semana volvió a imponerse por 3-2.

Celsa García y Beatriz Abad presentarán el libro de la exjugadora este viernes 8 de mayo, a las 19.00 horas en el salón de la Junta Vecinal de Trobajo.