La Vuelta Femenina convierte este jueves como protagonistas de etapa a León y Astorga

La Vuelta Femenina une este jueves a dos poblaciones con el sello de Gaudí: Astorga y León. En el año del Centenario de la muerte del arquitecto catalán con Botines y el Palacio Episcopal en una y otra ciudad, ambas localidades visten sus mejores galas para albergar a una de las tres «grandes» carreras por etapas del calendario mundial dentro del ciclismo femenino.

Y lo hace en una jornada que se presume va a resultar movida. A las puertas de Les Praeres cuya ascensión afrontarán las corredoras en la jornada del viernes y el Angliru el sábado, el anticipo de ambas etapas de alta montaña no puede resultar más interesante con una jornada en la que aunque se presupone una llegada al sprint con las escuadras de las velocistas marcando el paso, tampoco se descarta que un pequeño grupo de ciclistas puedan retar al pelotón y presentarse en solitario en la meta de la capital maragata que en su tramo final puede convertirse en una pequeña trampa para las aquellas a las que la carretera con desnivel no le sea propicia.

La quinta etapa de la Vuelta Femenina arrancará desde la Avenida de la Condesa a las 13.55. Tras un tramo de 6,9 kilómetros de neutralización, las ciclistas se pondrán manos a la obra a las 14.16 horas para afrontar un recorrido rompepiernas de 119,6 kilómetros en el que el viento y los posibles abanicos obligarán a las corredoras, en especial a las favoritas, a estar atentas para no perderse en algún corte. Ahí las Lotte Kopecky, Cedrine Kerbaol, Liane Lippert, Evita Muzic, Katarzyna Niewiadoma, Pauline Ferrand Prevot, Anna Van der Breggen y las españolas Paula Blasi y Mavi García estarán arropadas por sus compañeras para encaminarse a la capital maragata. Villaquilambre, Villasinta, Garrafe, Robles de la Valcueva y La Robla conducirán a las protagonistas a la primera cota puntuable de la jornada, la Collada de Olleros de Alba, con 42,6 kilómetros recorridos.

La Magdalena y Soto y Amio encaminarán al pelotón a la segunda y última dificultad montañosa, el Alto de la Garandilla, para adentrarse la carrera en plena comarca de La Cepeda con paso por San Feliz de las lavanderas, Quintana del Castillo, Villameca, Sueros de Cepeda y Castrillo de Cepeda donde se estará ubicado el sprint intermedio a 19 kilómetros de la meta. Villamejil, Cogorderos y Sopeña llevarán a las ciclistas a la Vega del Tuerto con San Román de la Vega y San Justo de la Vega como lugares de paso ya con la velocidad al máximo en un final de jornada que tendrá su escenario más relevante en la capital maragata.

Una subida explosiva con punto y final en la calle Enfermeras Mártires de somiedo definirá el cuadro de honor de la jornada con el Palacio Episcopal y la Catedral como testigos (ambas serán la estampa de la entrega de premios que se desarrollará en el Parque del Melgar a partir de las 17.55 horas) de una etapa del mejor ciclismo cuyo final está previsto, según la previsión más rápida, a las 17.06 horas. A esa se acercarán las primeras en cumplimentar la jornada. La más lenta anuncia ganadora para las 17.24 horas.

Restricciones en Astorga con motivo de la llegada de la Vuelta Femenina Desde las 8.00 horas del jueves hasta las 21.00 horas la zona comprendida entre la rotonda de Octavio Augusto y la rotonda de Los Pendones, incluido el acceso a varias calles adyacentes desde la carretera de León, quedará cortada al tránsito de vehículos. La carretera hacia León por la N-120, la plaza Porfirio López, la calle El Cristo, la plaza Santa Colomba, la avenida de Las Murallas y la zona del parque de El Melgar quedarán cerradas.

Precisamente el aparcamiento de El Melgar esta ya desde la tarde de este miércoles cerrado para permitir el montaje de toda la infraestructura de meta y del podio.



Y todo en un final en el que Astorga vestirá sus mejores galas para albergar un día del mejor ciclismo a nivel internacional en la categoría femenina. Y con el sello de una Vuelta Ciclista que en su versión femenina se estrena en la ciudad bimilenaria aunque no en la masculina donde ya ha estado presente en varias ocasiones a lo largo de su historia, la última en el año 2011 en un día de alta montaña en la que ejerció de salida con destino al alto de La Farrapona, en Asturias.

ACONTECIMIENTO HISTÓRICO PARA ASTORGA

Precisamente el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, y el concejal de Deportes, Julián García, informaron ayer de toda la logística ye infraestructura que se desplegará en la capital maragata con motivo de la llegada de la Vuelta Femenina.

Nieto destacó el momento «histórico de este evento que por vez primera pasa y tiene como meta Astorga», añadió que va a ser «una oportunidad de promoción muy importante», agradeciendo también a la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial por su apoyo.

Por su parte, Julián García recordó la dimensión que genera la Vuelta Femenina con «cerca de mil personas» que se mueven en su desarrollo «y 170 ciclistas de primera talla mundial».