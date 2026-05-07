Iván Carbonero gana en casa

El cazador berciano Iván Carbonero Sánchez y su perra Roma se erigieron en los triunfadores del Campeonato de Castilla y León de Rastreo con Perros Atraillados sobre Jabalí.

La competición tuvo como escenario el coto privado de Noceda del Bierzo y a ella acudieron 70 participantes que tuvieron su puesta en escena en tres campos deportivos de caza. Tras una jornada cargada de emoción, el peldaño del Autonómico tenía como destinatario a Iván Carbonero junto a su perra Roma que contabilizaron 213 puntos. La segunda posición fue a parar a manos de Mircea Alin Macavei con su perra Pepa y 200 puntos. Cerrada el cuadro de honor autonómico Ricardo Díaz Saiz con su perro Satán y 180 puntos. Tras ellos acabaron Axier Ortega Fernández con Sheila y Rodrigo Segura Arias con Gigoló. En cuanto a la clasificación abierta en la que tomaron parte cazadores de otras comunidades sin puntuación para el certamen castellano y leonés, la mejor puntuación fue la del asturiano Luciano Lago con su perro Rodolfo con 219 puntos, que con una prueba impecable se apuntaron la victoria en dicho apartado Open. La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Noceda del Bierzo y la Federación de Caza de Castilla y León, se desarrolló simultáneamente en el coto de Noceda del Bierzo, ofreciendo un entorno privilegiado para los 70 equipos participantes llegados de Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria y Castilla y León. En una jornada cargada de emoción, naturaleza y respeto por el entorno, los perros demostraron su olfato y disciplina en condiciones de rastreo. El torneo tuvo una puesta en escena bajo estrictos criterios técnicos y ambientales del delegado autonómico de rastro sobre jabalí, Esteban Casas Ortiz, con el apoyo de jueces especializados y el trabajo impecable de voluntarios y personal federativo. Todo para una competición que bajó el telón con un notable éxito, tanto de participación como de calidad. Y cuya victoria se quedó en casa, en El Bierzo, de la mano de Iván Carbonero y su perra Roma.