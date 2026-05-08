Alberto González: «Con el objetivo hecho, no nos vamos a relajar»

Con la permanencia sellada, Alberto González sigue planteándose retos y el siguiente es acabar la temporada con las mejores sensaciones posibles. «Sienta muy bien conseguir el objetivo. El hacerlo matemático te da ese plus de tranquilidad y alegría. Nos hubiese gustado pelear por algo más. Ha sido una semana para reflexionar lo conseguido. Queremos acabar de la mejor manera posible».

Pese a tener el objetivo conseguido, el equipo no se va a relajar y va a seguir mostrando respeto por los rivales y sus propios compañeros. «Nos tenemos que respetar todos. Cada partido y cada punto es muy importante. Tenemos que seguir demostrando cada minuto, porque muchos tenemos cosas en juego. Tenemos una plantilla espectacular a nivel humano y todos queremos lo mejor para todos. Sacaremos un 11 competitivo que lo va a dar todo» dijo antes de enfrentarse a la Cultural en el Carlos Belmonte este sábado, a las 16.15 horas.