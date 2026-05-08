Al Ademar León se le hace larga la Liga

ALICANTE 35

David Faílde; Montoya (7), Borragán (2), Méndez (1), Teixeira (2), Robledo (3) y Parker (2). También: Oliver, Torrico (2), Augusto, Escobedo (1), Barreto (4), Hamza (7), Aaron Gutiérrez (4) y Dimitrievski (ps).

ABANCA ADEMAR 32

Álvaro; Lindqvist (2), Miñambres (1), Wasiak (3), Sergio Sánchez (1), Gonzalo (9) y Benites (2). También: Sanz (3), Rodrigo (4), Rozada, Zapico, Lodos (4), Sáiz (1), Alberto Martín (1), Edu F. y Marcos García (ps).

Marcadores parciales: 2-3, 5-5, 10-7, 12-11, 15-11, 18-13 (descanso); 23-15, 25-16, 29-12, 30-25, 32-28 y 35-32 (final). Árbitros: TAntonio Javier García Del Salto y José Antonio Huertas Herrador (Colegio andaluz). Excluyeron a Borja Méndez, Augusto y Dimitrievski por el Alicante y a Oscar Lindqvist, Samu Saiz y Benites por el Abanca Ademar. Incidencias: Municipal Pitiu Rochel.

Al Abanca Ademar León se le está haciendo algo largo el final de Liga. Sin opciones para asaltar los puestos de competición europea, los de Luis Puertas cedían en su visita a la pista del Alicante por 35-32. Los locales, muy intensos en defensa y contundentes al contragolpe, llegaron a tener hasta diez goles de ventaja a 21 minutos para el final. Pero los leoneses apretaron los dientes y llegaron a soñar con la remontada, aunque al final no pudo ser.

El Abanca Ademar sabía que no iba a ser fácil imponerse al Alicante en su cancha y no tardó en comprobarlo. Con una defensa asfixiante, los locales ahogaban el ataque leonés y los de Luis Puertas tardaron tres minutos en anotar su primer gol. Cierto es que en el otro bando tampoco los visitantes daban facilidades en la transición a su rival. El partido se animaba. Los leoneses se imponían por el centro, tanto que ni siquiera la exclusión de Lindqvist cortó su dominio.

Pero los alicantinos reaccionaban, volvían a hacerse fuertes en defensa, cortaban las penetraciones de su rival y firmaban un parcial de 4-1 que les colocaba por delante en el marcado. Tras el 10-7 Puertas movía el banquillo consiguiendo que los suyos recuperasen la intensidad y volviesen a meterse en el partido, aunque al descanso su desventaja se situaba en cinco goles con el 18-13. La situación no mejoró en el inicio de la segunda parte. Los leoneses continuaban noqueados, sin frenar las contras de su rival. Cuando no se había cumplido el minuto 9 de la segunda mitad, el marcador reflejaba un 25-15. Aun así no bajó los brazos el Abanca Ademar, que metía una marcha más. Pero la reacción fue insuficiente para obrar la remontada.