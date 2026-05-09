Abel Antón, palabra de todo un campeón en los 10K de Astorga

Abel Antón, todo un bicampeón del mundo de maratón, abrió un intenso fin de semana con el atletismo como protagonista en Astorga. Lo hizo en una conferencia en la que el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes habló sobre su experiencia y sabiduría a la hora de preparar las carreras y entrenar.

Su charla contó con destacados espectadores como el también ‘Príncipe de Asturias’, el atleta roblano José Manuel García. El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, le entregó un reconocimiento al propio Abel Antón y a su mujer Belén. Hoy, la carrera a las 11.00 con un millar de protagonistas en la línea de salida.