El BF León da otro paso hacia el ascenso a la Liga Challenge

BF LEÓN 78

Julia Martínez (3), Angélica Martín (6), Daniela Díaz (12), Paula Vaquera (13) y Fatoumata Dembelé (8). También jugaron Katiana Benítez (9), Naroa Martínez (4), María Mansilla (-), Jennifer Giganto (-), Mar Ferreras (4) y Lucía Rodríguez (19).

CLARET 72

Sofía Afonso (7), Paula García (7), Marta Cuéllar (5), Eva Cases (16) e Irene Garrido (12). También jugaron Julia Sarrio (2), Judit Rochina (4), Luna Liern (4), Guadalupe López (2), Tamara Toledo (-) y Emilia Carlotta (13).

Marcadores parciales: 25-14, 40-33 (descanso), 65-55 y 78-72 (final). Árbitros: Ángel González y Carlos Íñiguez. Eliminaron por cinco faltas personales a Marta Cuéllar por el Claret. Incidencias: Palacio de Deportes de León.

El BF León logró su objetivo de alcanzar las semifinales en el play off de ascenso a la Liga Challenge. Lo hizo con solvencia refrendando en el Palacio de Deportes de León con un triunfo (78-72) el excelente resultado que había cosechado en la ida frente al Claret. Con la ventaja adquirida en la ida a las leonesas les bastaba con mantener un buen tono para evitar cualquier susto inesperado.

Y así lo aplicaron desde el salto inicial, alcanzando tras los diez primeros minutos una renta que se iba a los 11 puntos con el 25-14. A pesar de que la renta a su favor iba a disminuir al descanso, esta se situaba en un colchón más que aceptable de siete puntos con el 40-33.

Tras el paso por vestuarios, la dinámica apenas iba a variar con las locales superando en todas las facetas del juego a un oponente que intentaba remontar jugar sus cartas. Eso sí, con menos triunfos que un BF León que, a pesar de que las valencianas acortaban distancias en el último cuarto nunca pasó por apuros no solo para superar la eliminatoria, también para llevarse el partido en el palacio de Deportes de León.