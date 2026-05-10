La Ponferradina tiene dos jornadas para la esperanza

Borja Vázquez reconoció que la acción en la que marcó el 1-0 el sábado era en verdad un centro.AFB

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Mientras hay vida, hay esperanza. Es a lo que se agarra el deportivismo, que en la 36ª jornada ha visto un rayo de esperanza tras la victoria de su equipo y la derrota del Real Madrid Castilla. El asunto sigue complicado, pero las matemáticas aseguran que aún es posible. La Deportiva se ha puesto a dos puntos del cuadro merengue y le ha recortado 5 de los 6 goles de desventaja en el golaverage general. Así las cosas, el filial madridista, con el que al Deportiva tiene igualado el coeficiente particular, cuenta con 56 puntos y +9 en la diferencia de goles, mientras que la Deportiva tiene 54 y +8. El Barakaldo CF también tiene 54 y +10, aunque la Deportiva le tiene ganado el coeficiente.

Borja Vázquez, autor del gol que abría la cuenta ante el Real Avilés Industrial, hacía hincapié en esa idea de seguir peleando mientras haya opciones y no dejar de creer: «Lo importante era ganar para seguir enganchados y no dejar de creer. Salimos enganchados, pero con el 2-0 teníamos que haber aguantado un poco más. Al final, sacamos la victoria, que es lo importante. Quedan dos partidos y mientras las matemáticas digan que es posible, vamos a confiar».

El futbolista andaluz reconoció que en la acción que acabó en el 1-0 pretendía centrar, pero el balón se fue envenenando y entró. El conjunto berciano se centra ya en preparar el choque contra el colista Arenteiro.

Últimos dos enfrentamientos

Éstos son los partidos que afectan a los equipos que se juegan entrar en el play off en las dos fechas que restan de competición: Arenteiro-Deportiva, Real Avilés Industrial-Barakaldo CF, Real Madrid Castilla-Arenas Club y Tenerife-Pontevedra CF en la jornada 37 (domingo 17 a las 17.00 horas); mientras que Deportiva-Bilbao Athletic, Barakaldo CF-RC Celta Fortuna, Pontevedra-Real Avilés Industrial y Guadalajara-Real Madrid Castilla se jugarán en la 38 (sábado 23 a las 18.30 horas).

Unionistas CF, que ganó el sábado al Tenerife, está a 4 puntos y aunque aún tiene opciones, debería ganar sus dos partidos y que fallasen el Castilla en sus dos partidos y Deportiva y Barakaldo CF en al menos uno.