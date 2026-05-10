La Virgen del Camino se lleva el derbi ante el Puente Castro

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

PUENTE CASTRO 1

Sandoval, Marcos, Iker (Made, min 46), Marco, Marqués, Soti (Rubén, min 60), Gabri (Morán, min 68), Raigoso (Óscar, min 46), Fuertes, Pablo Rosas y Barrul (Dosantos, min 60).

CD LA VIRGEN 3

Hugo Flores, Turrado, Dani Negral (Valladares, min 66), Javi González, Hugo Navarro, Pascual (Villacorta, min 73), De Prado, Carpintero, Aharón (Iván Torre, min 66), Nicolay Negral (Adri Arias, min 73) y Avelino (Montero, min 58).

Goles: 0-1, min 39: Carpintero; 0-2, min 66: Aharón; 0-3, min 67: Carpintero; 1-3, min 86: Pablo Rosas. Árbitro: Fernando Rabanillo Novoa (leonés). Asistido en las bandas por Alberto Cisneros e Iván García. Mostró tarjeta amarilla al visitante Dani Negral. Incidencias: Campo Municipal de Puente Castro.

El Puente Castro celebró con su afición la permanencia en la categoría una temporada más, lograda hace una semana tras empatar en Valladolid contra el San Agustín. La aparición de jugadores menos habituales en el 11 inicial local fue aprovechado por La Virgen del Camino para llevarse los tres puntos (1-3) de un partido en el que ninguno de los dos se jugaba ya nada en la tabla clasificatoria.

Carpintero, con un doblete, fue uno de los mejores del partido. Suyo fue el gol que abrió el marcador en el minuto 39 y el que cerró los goles de su equipo en el 67. Entre medias había marcado Aharón un minuto antes que su compañero. El gol del honor del Puente Castro lo logró Pablo Rosas cuando corría el minuto 86 del encuentro.

Con este resultado, el Puente Castro acaba antepenúltimo de la clasificación y se beneficia de que el descendido desde División de Honor, el Burgos, arrastra a su segundo equipo juvenil a otro descenso, para mantenerse.