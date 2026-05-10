Rodrigo Zurro y Marina Guerra imponen su calidad en el Duatlón de Santa María del Páramo

Santa María del Páramo sumó una nueva entrega de su Duatlón. Lo hizo con más de 200 protagonistas (135 en la categoría absoluta y 70 en la de base) que tuvieron que hacer frente a una climatología adversa con la lluvia y el viento como protagonistas.

A pesar de ello y de alguna caída, la prueba paramesa volvió a resultar todo un éxito con dos nombres propios, los de los ganadores Rodrigo Zurro y Marina Guerra. Pero también el de otros participantes que buscaron su porción de gloria.

En la categoría masculina la victoria fue a parar a manos de Rodrigo Zurro, que aprovechó la última transición para tomar ventaja respecto a Sergio Garrido. Los dos fueron los que más solvencia mostraron a lo largo de la competición al igual que Juan Ojanguren que se vio perjudicado por una caída. Aunque pudo levantarse, cedía ya un tiempo preciso que le impidió hacerse un sitio en el podio de que le separó un puesto. Tercero finalizaba Cristofer Regalado.

Por lo que respecta a la categoría femenina, Marina Guerra imprimió desde la misma salida un ritmo al que no pudieron responder el resto de candidatas a la victoria y que la llevó a cruzar la meta como ganadora con una sólida ventaja. Marta Santos finalizaba segunda y Gabriela Méndez tercera. La cuarta posición en Santa María del Páramo fue para Diana Martínez.