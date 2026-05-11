Fútbol de buena cantera en Astorga

Astorga se convertirá los días 16 y 17 en la capital del fútbol base leonés. Lo hará con la tercera entrega de su torneo que tras dos años de éxitos espera elevar el listón con casi 900 protagonistas.

Con los campos de Cosamai como escenario competitivo y 46 equipos pertenecientes a nueve clubes de la provincia, con el CD Astorga como anfitrión, el torneo está abierto a las categorías debutantes, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete abarcando dos días competitivos desde primera hora de la mañana hasta casi entrada la noche.

Con el patrocinio del Ayuntamiento de Astorga y la colaboración de Caja Rural y RBH Global los entresijos de la competición eran desgranados este lunes en un acto en el que estuvieron presentes el concejal de Deportes de Astorga, Julián Álvarez, el responsable de la oficina de Caja Rural en la capital maragata, Hugo Peña, así como por parte de la organización Hugo Murciego (CD Astorga) y David Álvarez.

Julián García destacó la importancia que tiene este tipo de iniciativas y remarcó a su vez el apoyo que desde el Ayuntamiento de la ciudad bimilenaria siempre se le ha dado y dará, mientras que por parte de Caja Rural, el director de la oficina de Astorga, Hugo Peña, agradeció a los organizadores el contar con ellos un año más para poder aportar su grano de arena. David y Hugo Murciego fueron los encargados de aportar el libro de ruta del Torneo «Ciudad de Astorga» que con jugadores entre los 4 y 16 años tendrá en esta edición varias novedades, entre ellas el partido entre Viejas Glorias del CD Astorga el sábado 16 de mayo a las 12.00 horas.

Respecto a la competición, en la jornada del sábado se disputarán los partidos de las categorías debutantes, prebenjamín, benjamín y cadete, mientras que el domingo el protagonismo recaerá en los alevines e infantiles.

El torneo tiene como patrocinadoral Ayuntamientode Astorga y la colaboración de Caja Rural y RBH Global