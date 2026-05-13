León disfruta con el mejor deporte de contacto

Dos momentos de la velada de deportes de contacto celebrada en el pabellón de Puente Castro de la capital leonesa.LUIART_FOTOGRAFIA

Publicado por M.Á. Tranca Redacción Creado: Actualizado:

La tercera edición de la velada mixta consolidó su éxito con una espectacular puesta en escena y un cartel que combinó promesas locales con el esperado evento estelar entre Mario Sandoval y Daniel Carrasco. El Pabellón Puente Castro de León se convirtió en el epicentro de la adrenalina y la técnica con la celebración de la OFE III.

Esta tercera edición de la velada mixta reafirmó su posición como una cita indispensable para los amantes de las artes marciales mixtas (MMA) y el K1 Kickboxing, disciplinas que, gracias a este evento, encuentran un escaparate de primer nivel en la ciudad.

El proyecto OFE nació con una misión clara: dar voz y salida a los luchadores locales, ofreciendo un escenario profesional a los deportistas leoneses que practican estas disciplinas de contacto, las cuales difícilmente tienen espacio en otros circuitos.

El evento desplegó un cartel de 8 combates de altísima intensidad que mantuvieron al público al borde de sus asientos. La estructura de la velada demostró la versatilidad de este deporte: 4 combates de K1 Kickboxing, donde la velocidad y el golpeo fueron los protagonistas; 1 Superfight de Grappling, protagonizada por dos luchadoras que demostraron el creciente nivel técnico femenino en la disciplina; y 3 combates de MMA, que elevaron la temperatura del pabellón antes del esperado cierre.

El plato fuerte de la noche enfrentó en un combate bajo reglas de MMA al luchador berciano Daniel Carrasco contra Mario Sandoval. El encuentro estuvo marcado por la estrategia y la tensión desde el primer segundo.

Carrasco planteó una defensa sólida que dificultó inicialmente que Sandoval pudiera llevar la pelea al suelo. Sin embargo, a medida que avanzaba el cronómetro y Mario Sandoval ganaba confianza y comodidad dentro del octógono, este fue ajustando sus ataques con precisión. Tras una demostración de garra y rectificación táctica, Sandoval logró imponerse, alzándose con la victoria por KO técnico.