El Naraya es campeón de 1ª Aficionados Provincial de León y asciende a Regional

Formación del equipo del Naraya que logró un histórico ascenso al Grupo B de la 1ª División Regional de Aficionados. manuel macías

Publicado por R.A. Redacción Creado: Actualizado:

La 1ª División Provincial de Aficionados afrontó la última jornada de la competición en la que se decidió el título de campeón y la segunda plaza de descenso.

El Naraya goleó al Atlético Trobajo (8-1) y aprovechó la derrota del Veguellina en su feudo frente a La Virgen B (2-3) para proclamarse campeón de la categoría y lograr un ascenso histórico a la 1ª División Regional de Aficionados, uniéndose así para la próxima temporada a La Bañeza FC, si no consigue el ascenso a 3ª Federación, Sariegos, Cubillos y Ponferradina B, mientras el equipo de la ribera del Órbigo se tuvo que conformar con el subcampeonato.

Por la parte baja, con el San Andrés ya descendido su acompañante será el Onzonilla a pesar de su victoria sobre el Laciana (4-2) al imponerse la Cultural C al Coyanza (3-1).

En 1ª División Provincial Juvenil el Atlético Pinilla se hizo con el título en reñida lucha con el CDF Peña tras su victoria sobre el Olímpico de León (1-4) a domicilio.