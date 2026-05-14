El Bembibre H.C. va con ilusión a la Copa de la Reina

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre H.C pone rumbo a su primera Copa de la Reina para enfrentarse el 15 de mayo al Bigues i Riels (Palacio de Deportes La Guía-Adolfo Suárez, 17.30 horas) en Gijón. Una vez finalizada la OK Liga Iberdrola, que sigue siendo hasta la fecha la mejor liga del mundo, las Águilas quieren revertir el mal sabor de boca que dejó esa octava posición tras perder dos posiciones en las dos últimas jornadas.

El juego de las de Carlos Figueroa busca el golpe de efecto y jugar como han mostrado en multitud de ocasiones, con velocidad y pasión, concentración y entrega. Esas virtudes las convirtieron en el equipo revelación de la temporada y superando incluso a un histórico como el Palau Plegamans por la cuarta plaza durante muchas jornadas. La ilusión de las jugadoras destaca sobre todo en los entrenamientos y en el día a día por Bembibre, donde las palabras de aliento son la tónica habitual.

El primer equipo del Bierzo que disputa una Copa de la Reina, llevará la bandera a Gijón ante lo más selecto del hockey patines español y casi mundial. Acompañando al primer equipo, las jugadoras del equipo infantil disputarán la Mini Copa (13.00 horas) ante sus homónimas de los equipos participantes de la Copa de la Reina. Un hito histórico para el deporte femenino berciano que sigue sumando experiencia para la campaña que se avecina. Todo listo para el torneo del KO que por vez primera tendrá representación berciana.

El técnico Carlos Figueroa aseguró que ''el Bigues i Riells cuando vino aquí jugó muy bien y no fue fácil ganarle (2-0). Han conseguido acabar quintas sin grandes alardes, sin hacer ruido y esa es una gran posición en la OK Liga. Han demostrado que son un equipo en el que luchan todas, pelean y es muy complicado ganarlas. En su pista lo teníamos bien con el empate y a diez segundos del final nos ganaron en la última jugada, al igual que nos pasó en Sant Cugat. Fue una pena pero hay que pensar que estamos en buena línea y la diferencia entre la primera y la segunda vuelta ha sido que en algunos partidos no ganamos y empatamos, eso en la OK Liga es perder dos puntos. Ellas forman un equipo sin grandes figuras, su capitana es muy buena pero su fortaleza está en que saben sufrir y defienden bien, con sacrificio y sin figuras, trabajando durante todo el partido. Si han quedado quintas es por algo, ganaron en Cerdanyola, al Manlleu, en sitios donde ganamos nosotras y hay que tenerlo muy en cuenta.

El Bembibre llega un poco tocado anímicamente porque nos hubiera gustado quedar dos o tres puestos más arriba, así de alguna manera se hubiera reconocido su trabajo. En aspecto físico, Gisela Vicente no estará para jugar por la rotura parcial del ligamento, pero el resto del equipo está motivado y con ganas de disputar una competición sin muchos partidos y si ganamos jugaremos el sábado y el domingo, sin tiempo a pensar, solo tienes que jugar y ver si somos capaces de desarrollar el hockey que hemos mostrado tendremos posibilidades. Yo me tomo este torneo como premio a una temporada francamente buena. Lucharemos por estar ahí y es una oportunidad única, somos cabezas de serie por alguna razón. Estuvimos por delante de uno de los grandes como es el Palau y de alguna manera es lo que hay que valorar. A los aficionados que van a ir a Gijón les diré que se lo pasen bien, que disfruten del ambiente que va a ser bonito, que animen y que estén con las chicas. Hoy varias personas por Bembibre nos han apoyado y mostrado su ilusión con el equipo y eso también nos llena de orgullo.''