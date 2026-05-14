La Ponferradina, a variar la racha el último día

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Cuatro son los partidos que acumula la Ponferradina sin ganar a domicilio. No puede haber un 5º. Si el equipo berciano no gana, posiblemente ya no tenga oportunidad de clasificarse para el play off de ascenso. En su última salida tiene que ganar para que las opciones, bien dependiendo de otro o de sí mismo, se extiendan al choque definitivo ante el Bilbao Athletic en El Toralín.

Desde el triunfo 0-1 en el Alfredo Di Stéfano del 1 de marzo, la Deportiva sólo ha logrado dos puntos y marcado un gol lejos de casa. Hasta entonces tenía mejores números que en su estadio. Y el gol anotado, el de Pontevedra, no sirvió para nada. Bueno, también marcó en Ourense un gol legal que le fue anulado y que a día de hoy cambiaría muchas cosas de cara a las dos últimas fechas. En O Carballiño los tres puntos son ‘obligatorios’ y si el transcurrir del partido se lo permite, bien haría el equipo en no conformarse con un gol e ir a por todos los posibles con la mayor ambición que pueda, pues la 5ª posición se podría decidir por el golaverage general.

El Arenteiro ganó en El Toralín en la 1ª vuelta. Fue el 13 de diciembre. Esa derrota la tiene marcada a fuego Nafti. La semana siguiente también ganó 2-0 al filial de Atlético Osasuna en el último partido del 2025. Desde entonces hasta hoy ha disputado 19 partidos y ha ganado 1: 6-3 al Real Avilés Industrial el 7 de febrero. Además, sus últimos 4 partidos han sido derrotas y desde el 20 de marzo, cuando igualó a un tanto con el RC Celta Fortuna, no suma puntos delante de su afición.

El Juez de Competición confirmó ayer el partido de suspensión para Jaume Cuéllar en el cuadro carballiñés.