Víctor Paniagua es el escogido como nuevo entrenador del CD Sariegos
Para dirigir al equipo que compite en1ª División Regional de Aficionados
Víctor Paniagua ha sido anunciado como nuevo técnico del CD Sariegos para la próxima temporada 2026-2027.
El equipo del alfoz de León terminó este año cuarto del grupo B de 1ª División Regional, a nueve puntos de La Bañeza, que ocupó el tercer lugar que da derecho a jugar el play off de ascenso a Tercera Federación.
Tras muchos años en la base del Puente Castro, este joven de 31 años da el salto al fútbol aficionado junto a su gente de confianza para aportar trabajo, ilusión y ganas.