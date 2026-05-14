Víctor Paniagua es el escogido como nuevo entrenador del CD Sariegos

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

Víctor Paniagua ha sido anunciado como nuevo técnico del CD Sariegos para la próxima temporada 2026-2027.

El equipo del alfoz de León terminó este año cuarto del grupo B de 1ª División Regional, a nueve puntos de La Bañeza, que ocupó el tercer lugar que da derecho a jugar el play off de ascenso a Tercera Federación.

Tras muchos años en la base del Puente Castro, este joven de 31 años da el salto al fútbol aficionado junto a su gente de confianza para aportar trabajo, ilusión y ganas.