Diario de León

Beñat San José, entrenador de la SD Eibar: «Para ellos es una final, para nosotros también»

Beñat San José es el técnico de la Sociedad Deportiva Eibar.

Publicado por
Guillermo Mieres
León

«Para ellos es una final, pero para nosotros también. Este año el play off está más caro que nunca y no podemos fallar. Lo más importante es el orgullo que se ha creado entre la afición y el equipo. Podemos entrar en play off o quizá no, eso ya se verá, pero esa entrega del grupo es lo que más valor tiene. 

Tengo la sensación de que pongo a un jugador que lleva meses sin jugar y responde. Eso es lo que nos ayuda a competir. Y nuestra esencia como Eibar es pelear y competir como un martillo pilón hasta el final. Ese es nuestro lema dentro del vestuario», aseveró convencido el preparador vasco.

«Espero un partido muy intenso. Las claves van a ser que estemos muy bien colocados posicionalmente y que nuestra relación con el balón y los pases sea muy efectiva, porque ellos presionan muy fuerte. Tendremos que acumular jugadores cerca de la pelota para poder superar esa presión y mostrar nuestra personalidad», concluyó.

