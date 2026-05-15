Beñat San José, entrenador de la SD Eibar: «Para ellos es una final, para nosotros también»
«Para ellos es una final, pero para nosotros también. Este año el play off está más caro que nunca y no podemos fallar. Lo más importante es el orgullo que se ha creado entre la afición y el equipo. Podemos entrar en play off o quizá no, eso ya se verá, pero esa entrega del grupo es lo que más valor tiene.
Tengo la sensación de que pongo a un jugador que lleva meses sin jugar y responde. Eso es lo que nos ayuda a competir. Y nuestra esencia como Eibar es pelear y competir como un martillo pilón hasta el final. Ese es nuestro lema dentro del vestuario», aseveró convencido el preparador vasco.
«Espero un partido muy intenso. Las claves van a ser que estemos muy bien colocados posicionalmente y que nuestra relación con el balón y los pases sea muy efectiva, porque ellos presionan muy fuerte. Tendremos que acumular jugadores cerca de la pelota para poder superar esa presión y mostrar nuestra personalidad», concluyó.