San Guillermo se mete en la final de la Liga de Equipos de lucha leonesa

Publicado por Álvaro Quiñones Cistierna Creado: Actualizado:

El equipo San Guillermo de Cistierna se impuso por 32-19 al triunvirato de equipos formado por Esla Rueda, Los Leones y Prioro. Este resultado emplaza a los montañeses a la final de la Liga de Equipos que se disputará en la ciudad de León en un emplazamiento aún por determinar el próximo 31 de mayo, donde su rival será el Valle del Curueño, ya clasificado.

Los locales sabían de la importancia de este corro y no se dejaron nada en el banquillo. Florian Yugueros, David Riaño, Rodrigo Fuentes y Alvarado fueron algunos de los titulares utilizados para derrotar a los visitantes. Por parte de los visitantes, el veterano Diego Arce consiguió sus dos puntos, mientras que Álvaro Quiñones en la segunda vuelta también logró victoria.

En la categoría de base los locales tan solo ganaron por un punto (15-14), mientras que las grandes diferencias se dieron en la clase sénior masculina (12-4) y en la femenina (5-1). En esta última, Vanessa Presa por Los Leones fue la única visitante que logró puntuar, contra Paola Sánchez. Del club local destacó Adriana Fernández, que ganó sus dos combates. La suma de todas las partes dan como resultado global el 32-19.

Decididos los finalistas, hoy se juegan el pase a la lucha por el tercer y cuarto puesto (a dilucidar el sábado 30 de mayo) Bernesga y Aluches. El que gane quedará clasificado y luego habría un empate que se tendrá que desempatar por caídas, para decidir el ocupante del otro lugar en la final de consolación.