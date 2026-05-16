Bembibre H.C. cae con orgullo en las semifinales de la Copa de la Reina de hockey

Publicado por Javier Pérez Gijón Creado: Actualizado:

El Bembibre H.C. se despidió de la Copa de la Reina con la frente alta tras caer derrotado por 5-2 ante el Telecable Gijón, equipo anfitrión. La semifinal del torneo del ko ofreció un partido marcado por el gol tempranero de las astures que jugaron con más tranquilidad al tener el electrónico a favor y a su público llenando el Palacio de Deportes La-Guía Presidente Adolfo Suárez. El golpe inicial se produjo a poco más de minuto y medio de partido, cuando Nuria Almeida aprovechó el mínimo resquicio para batir a Fer Tapia. Cuando faltaban menos de dos minutos para el descanso un gol de María Igualada puso más diferencia en el marcador aunque no el juego. Con el 2-0 se llegó al intermedio con sensaciones distintas.

Tras el paso por vestuarios, las de Don Carlos Figueroa intensificaron su defensa y su juego fue más rápido, pero de nuevo los disparos se encontraban con una Caretta inspirada. Habían pasado algo más de cuatro minutos cuando María Igualada marcaba su segundo gol, tercero del equipo gijonés y casi cuatro minutos después, Ana Catarina ponía al Telecable tierra de por medio con el cuarto gol. Mazazo anímico e impotencia en los rostros de las Águilas que no merecían tanto castigo por el juego desplegado. Ana Catarina puso la puntilla con el quinto, cerrando así su cuenta y la del Telecable con trece minutos por disputar. Enrabietado, el Bembibre se jugó el todo o nada, distorsionando mucho el juego de sus rivales y sacando a relucir coraje, entrega y orgullo. El premio a este esfuerzo lo tuvo Bea Várzeas, marcando el primer gol para las Águilas y tres minutos después, Joana Xicota marcaría el segundo y último del partido, con noventa segundos para jugar. Con el partido roto y sin casi orden , ambos equipos tuvieron ocasiones bien paradas por dos porteras de nivel.

Carlos Figueroa, en su último partido como técnico de las del Bierzo Alto, aseguró a su conclusión que: ''Estoy muy orgulloso de la entrega del equipo. Sabíamos que era un partido muy complicado porque el Telecable en su pista y con su afición... y si le sumas la labor arbitral, pues poco más. Es un gran equipo contra el que se puede perder y de hecho, aquí perdimos esta temporada 3-2, pero te sabe mal por ver el esfuerzo de las jugadoras, que lo dieron todo y algo más, y ver que los árbitros se lo han tomado a broma. Cantidad de faltas, de empujones y demás y no nos pitaban faltas y te decían que no lo habían visto. Yo se lo he dicho a ellos "no sé qué pitáis" porque en cincuenta años o más en este deporte, ya no sé qué es lo que pitan, realmente en ese tema estoy muy enfadado. Estoy muy contento de haber llegado a semifinales, donde solo llegan cuatro equipos de toda la liga, contento de la entrega de las jugadoras que han hecho un esfuerzo sobrehumano, sabiendo que con un 5-0, nos hemos puesto con un 5-2 y si nos dejan un poquito más, nos pondríamos con un 5-4 porque las chicas se las comían. Tener dos piezas menos en los cambios también puede haber pasado factura, pero las que han salido lo han hecho francamente bien. Lo que pasó es que tuve que mover el banquillo mucho más rápido. Había veces que en tres minutos la jugadora ya estaba desfondada y le costaba mucho bajar a defender. Hoy todas han rendido y le han puesto unas ganas increíbles, con ese aspecto estoy contento aunque sabe mal porque vienes aquí a ganar, pero sabíamos que hoy era difícil.

Sobre mi marcha siempre estaré ahí cuando haga falta, cuando el club me necesite, soy uno de los fundadores y estaré pendiente de ayudar y me enorgullecería ver que en unos años no se diga que el Bembibre H.C. se quede como un recuerdo. Hoy nos han respetado muchísimo aquí, su speaker dando verdaderamente valor a lo que se tiene como Club. Me gustaría ver en un futuro nuestra base de manera más competitiva, llegaron aquí con apenas dos años de patinaje pero han experimentado una Copa de la Reina y ver de cerca a sus ídolas. Pienso que hay gente que todavía no asimila el hecho de que Bembibre Hockey Club es un Club de Bembibre y que todo el mundo sea positivo. No nos comparamos con nadie y lo que queremos es que el Bembibre Hockey Club dure muchos años y salga adelante''.

Mientras que la jugadora Gisela Vicente declaró que: ''sabíamos que era un equipo muy complicado, muy fuerte y difícil, pero nunca dejamos de creer y luchamos hasta el final. Todas estas semanas luchando, toda la temporada en cada partido y entrenando cada día para corregir esos errores que teníamos y no dejar nunca de confiar en nuestro equipo y en nuestra gente y en lo que somos en la pista. A las canteranas les digo que luchen muy fuerte, que entrenen muy fuerte y que algún día las veré en estas pistas y en estas competiciones''.