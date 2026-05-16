BF León allana el camino hacia la final por el ascenso a la Challenge

BF LEÓN 83

Lucía García (6), Angélica Martín (8), Lucía Rodríguez (4), Paula Vaquera (14) y Fatoumata Dembelé (6). También jugaron Katiana Benítez (17), Julia Martínez (10), Mar Ferreras (6) y Daniela Díaz (-).

GEIEG 67

Janina Pairo (-), Marina Melero (25), Vanessa González (6), Alba Coma (12) y Julia Fernández (12). También jugaron Berta Oliveras (-), Mar Carbo (3), Claudia Morente (6), Nuria Mitjanas (-), Rut Calvet (-) y Alba Riera (3).

Marcadores parciales: 20-18, 42-31 (descanso), 70-49 y 83-67 (final). Árbitros: Iván del Baño y Álvaro Ortín. Eliminaron por personales a Lucía Rodríguez por el BF León y a Coma por el GEiEG. Incidencias: Palacio de Deportes de León.

El BF León dio otro paso adelante hacia la Liga Challenge. Y lo hizo con un contundente triunfo frente al GEiEG en la ida de las semifinales del play off de ascenso (83-67) en un partido en el que las locales llegaron a ir dominando hasta de 24 puntos (76-52).

Desde el salto inicial el BF León dejó patente su calidad y altas prestaciones tanto a nivel individual como de equipo. Suyo fue el primer cuarto aunque lo cerraba con escasa renta (20-18). Mejoró en el segundo para irse al descanso con 11 arriba (42-31). Tras el paso por vestuarios, la superioridad del BF León quedó más nítida y definitoria.