Eneicat confirma su participación en la Vuelta a Colombia femenina

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Eneicat estará presente en la próxima edición de la Vuelta a Colombia femenina, una de las competiciones más importantes y emblemáticas del calendario latinoamericano, dando así un nuevo paso en la expansión internacional del club leonés. La prueba se disputará en unas semanas, concretamente del 2 al 7 de junio.

La participación en la ronda colombiana supone un importante reto deportivo para el equipo, que continúa consolidando su presencia en pruebas globales y reforzando su identidad como estructura competitiva dentro del ciclismo femenino internacional.

La Vuelta a Colombia reunirá a algunas de las mejores corredoras y equipos del continente, en un recorrido exigente marcado por la dureza de la montaña y las características propias del ciclismo colombiano, reconocido mundialmente por su nivel competitivo.

Para el Eneicat, esta participación representa además una oportunidad estratégica para seguir fortaleciendo sus vínculos con Latinoamérica, una región cada vez más importante dentro del proyecto deportivo del equipo y de la composición de su plantilla.

La estructura leonesa anunciará próximamente la convocatoria oficial de corredoras que afrontarán esta importante cita internacional, donde el objetivo será continuar mostrando la progresión paulatina y el carácter competitivo del equipo frente a algunas de las mejores especialistas del calendario allende los mares.

Con esta confirmación, el Eneicat sigue ampliando horizontes y consolidando un proyecto deportivo cada vez más internacional y ambicioso.