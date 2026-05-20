El Reino de León cumple 25 años.

El Reino de León cumple este miércoles 25 años. El coliseo leonés se estrenó el 20 de mayo de 2001 con victoria de la Cultural en un partido de la fase de ascenso a Segunda División ante el Jerez, que sentenció Ibán Espadas a falta de tres minutos para el final (1-0). Más tarde, el 5 de septiembre de 2008, la primera denominación del Estadio Nuevo Antonio Amilivia fue sustituida por Estadio Municipal Reino de León.

El campo leonés se inauguró con triunfo de la Cultural en el primer encuentro de la fase de ascenso a Segunda División de la temporada 2000-2001 ante el Jerez, con un gol que anotó Ibán Espadas. Dos décadas y media de Reino de León también han servido para acoger partidos de la Copa del Rey, con los más grandes equipos del fútbol español visitando el templo futbolístico leonés. Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, entre otros, no sólo han pasado por el Reino, sino que el equipo colchonero cayó eliminado a manos culturalistas (2-1) el 23 de enero de 2020, después de adelantar Correa a los de Diego Simeone y forzar la prórroga Julen Castañeda, para después Sergio Benito firmar con su gol la hazaña del conjunto culturalista. Además, las selecciones nacionales de España, tanto las inferiores como la absoluta, han pasado por el Reino de León, en partidos amistosos y oficiales. El Reino de León merece cobijar de forma habitual partidos de élite del denominado fútbol profesional de Segunda División, categoría en la que actualmente milita el equipo leonés, o incluso de Primera División. La apertura del estadio comenzó con las mejores intenciones e ilusiones de un equipo que a punto estuvo de subir a la categoría de plata del fútbol español tras concluir la liguilla de ascenso con 12 puntos en su casillero, compuesto por varios leoneses en sus filas. La Cultural formó ante el Jerez con Iván Alonso, Sukunza, Amantegui, Javi Suárez, Sergio Fernández, Ángel Luis, César Villafañe, Mata (Fidalgo, min 43), Santi Miguélez (Raúl Borrero, min 65), Ibán Espadas (Jorge, min 89) y Txiki.

En estos 25 años de Reino de León, el mejor momento para el culturalismo se vivió en la temporada 2016-2017, con el ascenso a Segunda División tras 43 años de sequía, de la mano del técnico Rubén de la Barrera, que a la siguiente campaña descendió de nuevo a Segunda División B, denominación por aquel entonces de la actual Primera Federación.

Hay que destacar también el ascenso a Segunda División que se produjo en la temporada 2024-2025, con Raúl Llona como entrenador culturalista. La Cultural certificó el ascenso directo a Segunda División tras un empate que supo a victoria por la gloria de subir a Segunda División (1-1). El gol de Luis Chacón que adelantó a la Cultural en el minuto 41 de la primera parte frente al FC Andorra a la postre significó, tras el gol del visitante Álvaro Peña en los primeros compases del segundo acto, una igualada que hizo historia porque la Cultural regresaba así a la categoría de plata del fútbol español ocho años después de la lograda en la campaña 2016-2017 por los Gallar, Yeray, Toni Villa, Benja y compañía. El club leonés volvió al fútbol profesional por la puerta grande, categoría en la que se mantiene.

En la primera parte, el FC Andorra consiguió meter el miedo en el cuerpo a los de Raúl Llona. Tanto Molina como Lautaro de León gozaron de ocasiones para haber adelantado al cuadro andorrano en el marcador, pero el engranaje local no se descompuso nunca y esperó su momento para anotar el gol que ponía por delante a los del Reino de León, con la chispa de Luis Chacón tras la asistencia de Samanes justo unos minutos antes del descanso.

El partido se disputaba sabiendo ya que la SD Ponferradina se había adelantado en el marcador en Las Llanas ante el Sestao River con el gol de Álvaro Bustos. El conjunto culturalista, por momentos dominado por el centro del campo manejado por Molina, jamás se vino abajo. Luchó con su Reino de León repleto y empujando desde las gradas para resistir con esa mínima ventaja hasta el descanso.

Tras el paso por los vestuarios, de nuevo el FC Andorra volvió a la carga, dominando a la Cultural. El gol se veía llegar y efectivamente poco después fue una realidad cuando por medio de Álvaro Peña lo alojó por la escuadra de un sorprendido Bañuz. Tocaba defenderse del acoso rival y de ese ida y vuelta siempre tan traicionero. Kevin Presa y Bicho agarraron el centro del campo. Los minutos no pasaban. El crono no corría tan rápido como querían todos los culturalistas, en un partido ya sin orden ni estrategias. Gozaron Calderón, Barri y Antón Escobar de ocasiones para adelantar de nuevo a los del Reino, pero el balón no quiso entrar. Al final dio igual y no importó a nadie porque la campeona Cultural puso el broche de oro a un ascenso histórico, con pleno de 38 jornadas líder del Grupo I de Primera Federación.

La Cultural mantiene la ilusión de permanecer en Segunda División después de vencer al Eibar en el Reino de León por 2-1 tras los goles anotados por Víctor Moreno en el minuto 58 de partido y a continuación, en el siguiente minuto, marcar el segundo para el equipo leonés el central Barzic. Así, la Cultural Leonesa se amarra a las matemáticas para seguir con vida a falta de dos jornadas, a pesar de la desventaja de cuatro puntos con la permanencia que marca el Cádiz a falta de seis por disputarse.

Juan Carlos Saurina, vicepresidente de la Cultural que acompañó en el estreno al presidente Juan Díez Guisasola, ya fallecido "Estaba convencido de que íbamos a subir a Segunda División el año que estrenamos el campo, pero el gol de Carpintero con el Toledo (0-1) nos privó de hacerlo"



Antonio Gómez, primer entrenador que dirigió a la Cultural en el estadio inaugurado como Nuevo Antonio Amilivia "Sumamos 12 puntos en el nuevo campo, que suelen valer para ascender, pero en aquella ocasión no nos valieron para dar una inmensa alegría a todos los leoneses"



Ibán Espadas, futbolista de la Cultural que anotó el primer gol en el estadio Reino de León en el estreno ante el Jerez (1-0) "Ese gol en el estreno del estadio es inolvidable. Tras ganar al Jerez y después al Toledo 0-4 se desató la locura, pero no se pudo subir ni con los 12 puntos logrados"

