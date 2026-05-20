Homam al-Amin se despide de León camino al Mundial con su país, Catar

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La aventura leonesa del catarí Homam al-Amin ya llegó a su término. Todo ello se debe a la convocatoria para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por parte del seleccionador nacional de Catar, el español Julen Lopetequi, antiguo técnico patrio y del Real Madrid.

El afincado desde mediados de enero en la ciudad cuna del parlamentarismo ha defendido los colores de su selección nacional a lo largo de 67 encuentros, contando aquellos con la absoluta (con la que debutó el 14 de noviembre de 2019), la sub-23 y la sub-20.

Lopetegui confía profundamente en Homam para la titularidad en el lateral derecho, puesto que ha ocupado durante la fase asiática de clasificación, en la que Catar quedó primero del grupo A en la cuarta ronda eliminatoria. En tierras americanas forma parte del grupo B con Suiza, Bosnia Herzegovina y la anfitriona Canadá.

Con la Cultural, Homam ha jugado 14 partidos, nueve de ellos como titular, en los que ha dejado luces y sombras pero siempre siendo muy voluntarioso y luchador. Lo positivo de esta situación es que el club blanco obtendrá una cantidad ecnómica por quedarse sin él. Como mínimo 35.000 euros, pudiendo crecer esa cifra si la selección de Oriente Medio pasa la fase de grupos.